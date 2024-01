Eleições em SP: Pablo Nobel, ex-marqueteiro de Milei e Tarcísio, fecha com Tabata Amaral

O marqueteiro Pablo Nobel, consultor que já comandou campanhas do PT, PSDB, do governo de São Paulo e, mais recentemente, auxiliou na campanha do argentino Javier Milei, fechou contrato para assessorar a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na corrida à prefeitura de São Paulo em 2024. "Fechamos com a Tabata", disse o marqueteiro ao

(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Argentino radicado no Brasil, Nobel já participou, entre outras, das campanhas presidenciais de Aécio Neves (PSDB) em 2014, e de Geraldo Alckmin em 2018, e em campanhas petistas estaduais, como a de José Genoíno (PT) e Aloizio Mercadante (PT) para o governo de São Paulo, e da campanha vitoriosa de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele atuou ainda na comunicação de Antonio Anastasia (PSD), em disputa pelo governo de Minas Gerais. Apesar de Tabata contar com o apoio de fortes lideranças no Estado, como o ex-governadores Márcio França e Geraldo Alckmin, ambos seus correligionários, a deputada deve enfrentar uma campanha onde seus adversários devem tentar nacionalizar a disputa. Os principais nomes na disputa até agora são do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que tem buscado uma aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para atrair os votos da direita, e o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guilherme Boulos (PSOL). Nobel afirmou que ainda não foram definidas as linhas gerais da campanha. Segundo ele, o tabuleiro ainda está se mexendo e há "muita lição de casa pela frente".