'Eleições acabaram', diz Lula ao defender Castro, vaiado por petistas durante evento no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao admitir que Castro foi seu adversário nas eleições de 2022, o petista disse que as eleições acabaram e que, portanto, terá que fazer acordo com o governador.

"É importante que vocês saibam que, quando a gente ganha as eleições, a gente não consegue governar sem a gente conversar com governadores e prefeitos, é importante a gente ter isso na cabeça", declarou Lula, durante cerimônia de anúncio de investimentos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 10. No início do evento, Castro foi vaiado pelo público local.

"O governador do Rio foi meu adversário nas eleições, mas as eleições acabaram. Ele agora é governador e é com ele que nós vamos ter que fazer acordo", disse. "Não vou numa cidade porque um prefeito é do meu partido ou de um partido simpático, vou na cidade porque o povo da cidade está precisando que o presidente da República esteja lá."

Além de Castro, participaram da cerimônia, dentre outros, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Também os ministros Jader Filho (Cidades), Nísia Trindade (Saúde), Márcio Macêdo (Secretaria Geral) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

No evento, o governo federal autorizou investimentos com foco na infraestrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro. Na parceria entre a gestão federal e a prefeitura, serão investidos R$ 1,8 bilhão para fomentar a recuperação do Sistema BRT na cidade e outros R$ 820 milhões para a construção do Anel Viário no bairro de Campo Grande.

De acordo com o Palácio do Planalto, os investimentos ocorrem a partir de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,2 bilhão, e com a Caixa Econômica Federal, de R$ 645 milhões. A previsão é que o Sistema BRT da cidade opere com 100% de sua capacidade em 2024.