Eleições 2026: TSE mantém teto de gastos para campanha eleitoral no mesmo patamar de 2022
Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 15:05:00 Editado em 01.07.2026, 15:12:15
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter, para as eleições de 2026, o mesmo teto para gastos com campanha eleitoral aplicados em 2022. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quarta-feira, 1º, e considera que o fundo eleitoral - o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - foi mantido no mesmo valor fixado para 2022.
Ao todo, R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos, com PL, PT e União Brasil concentrando cerca de 40% do montante. O PL é a legenda com maior fatia do Fundo Eleitoral, com R$ 881,6 milhões reservados para 2026. O PT aparece em segundo lugar, com R$ 615,3 milhões, seguido pelo União Brasil, com R$ 526,2 milhões.
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