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Eleições 2026: Quaest divulga nova pesquisa presidencial nesta quarta-feira, às 10h

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Quaest divulgará nesta quarta-feira, 21, às 10h, uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial.

Financiado pelo Grupo Globo, o levantamento ouviu 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A pesquisa custou R$ 338.178 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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