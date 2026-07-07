Eleições 2026: pesquisa Gerp sobre intenções de voto para Presidência será divulgada amanhã
Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 19:29:00 Editado em 07.07.2026, 19:39:32
Nesta semana, será divulgada a pesquisa de intenção de voto à Presidência da República para a eleição de outubro do instituto Gerp. O material deve ser publicado nesta quarta-feira, 8.
A pesquisa da Gerp ouviu 2.000 pessoas entre a sexta-feira, 3, e esta terça-feira, 7. O índice de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 2,24 pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03067/2026.
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