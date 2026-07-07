Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Eleições 2026: pesquisa Gerp sobre intenções de voto para Presidência será divulgada amanhã

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 19:29:00 Editado em 07.07.2026, 19:39:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nesta semana, será divulgada a pesquisa de intenção de voto à Presidência da República para a eleição de outubro do instituto Gerp. O material deve ser publicado nesta quarta-feira, 8.

A pesquisa da Gerp ouviu 2.000 pessoas entre a sexta-feira, 3, e esta terça-feira, 7. O índice de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 2,24 pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03067/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Gerp PESQUISA presidência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV