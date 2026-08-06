Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Eleições 2026: Luiz Pitiman (PSD) será vice de Arruda (PSD) na disputa pelo governo do DF

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O PSD anunciou nesta quinta-feira, 6, que o ex-deputado federal Luiz Pitiman (PSD) será o candidato à vice na chapa do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) na disputa pelo governo do Distrito Federal. Fontes disseram ao Broadcast Político que a decisão de uma chapa puro-sangue busca trazer um maior alinhamento do partido para a campanha de oposição à governadora Celina Leão (PP), que é candidata à reeleição.

Havia conversas avançadas para que o Avante, que estará coligado com Arruda, indicasse o nome do vice. O nome levantado nos bastidores era o do empresário Jorge Argello (Avante), filho do ex-senador Gim Argello (Avante).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Luiz Pitiman ocupou uma cadeira da Câmara dos Deputados pelo PSDB entre os anos de 2011 e 2015. Em 2014, ele disputou o governo do DF, sendo apoiado pelo então candidato à Presidência Aécio Neves (PSDB), terminando em quarto lugar com 4,5% dos votos válidos.

De acordo com levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas no dia 20 de julho, Celina tem 34,6% das intenções de voto, contra 28,1% de Arruda. Eles são seguidos pelo ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass (PT), que possui 11,9%.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores do Distrito Federal entre os dias 17 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número DF-01326/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arruda DF eleições 2026 Governo Luiz Pitiman vice
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV