Eleições 2026: Luiz Pitiman (PSD) será vice de Arruda (PSD) na disputa pelo governo do DF

O PSD anunciou nesta quinta-feira, 6, que o ex-deputado federal Luiz Pitiman (PSD) será o candidato à vice na chapa do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) na disputa pelo governo do Distrito Federal. Fontes disseram ao Broadcast Político que a decisão de uma chapa puro-sangue busca trazer um maior alinhamento do partido para a campanha de oposição à governadora Celina Leão (PP), que é candidata à reeleição.

Havia conversas avançadas para que o Avante, que estará coligado com Arruda, indicasse o nome do vice. O nome levantado nos bastidores era o do empresário Jorge Argello (Avante), filho do ex-senador Gim Argello (Avante).

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Luiz Pitiman ocupou uma cadeira da Câmara dos Deputados pelo PSDB entre os anos de 2011 e 2015. Em 2014, ele disputou o governo do DF, sendo apoiado pelo então candidato à Presidência Aécio Neves (PSDB), terminando em quarto lugar com 4,5% dos votos válidos.

De acordo com levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas no dia 20 de julho, Celina tem 34,6% das intenções de voto, contra 28,1% de Arruda. Eles são seguidos pelo ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass (PT), que possui 11,9%.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores do Distrito Federal entre os dias 17 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número DF-01326/2026.