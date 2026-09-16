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Eleições 2026: Julgamento de Moraes no STF mobiliza redes com 2,5 milhões de menções, diz Bites

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O julgamento envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) pautou o debate político nas redes sociais entre esta terça-feira, 15, e quarta-feira, 16. Segundo relatório divulgado pela consultoria Bites, a sessão plenária manteve a Corte no centro da discussão pública digital na reta final da campanha presidencial.

Dados divulgados nesta quarta-feira mostram que, de 4,8 milhões de publicações monitoradas no ambiente digital entre terça-feira e as 13h desta quarta-feira, 2,5 milhões fizeram referência ao embate entre ministros do Supremo ocorrido durante a sessão.

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Segundo a Bites, as críticas ao STF estão entre os conteúdos de maior engajamento nas redes sociais no País. A consultoria avalia que o fluxo pode diminuir nos próximos dias e voltar a ganhar força na véspera e no dia da sessão sobre o ministro André Mendonça, marcada para a próxima quarta-feira, 23.

A sessão desta terça-feira também levou o canal oficial do STF no YouTube a registrar seu maior volume de audiência. Até as 13h desta quarta-feira, o vídeo acumulava 3,2 milhões de visualizações. O número também foi registrado em levantamentos sobre a audiência da Corte e superou com ampla margem os vídeos de sessões anteriores do Supremo.

O interesse se repetiu nas buscas. Segundo a Bites, as pesquisas pelo STF no Google alcançaram o maior nível desde 2004, quando a série histórica da plataforma começou no Brasil. Nas últimas 24 horas, de acordo com a consultoria, a crise envolvendo Moraes despertou mais interesse nas buscas do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entrevistado pela TV Record, e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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Os embates entre ministros durante a sessão também fizeram circular novamente vídeos antigos de julgamentos do Supremo, incluindo discussões envolvendo Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Joaquim Barbosa.

Mendonça pode renovar mobilização

A sessão marcada para o dia 23, que deve analisar questionamentos sobre a atuação de André Mendonça na condução das investigações do caso Master, tende a abrir um novo ciclo de atenção sobre o Supremo.

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A mobilização nas redes já começou. Segundo a Bites, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou vídeos criticando o STF e convocando manifestações para o dia 23. Um dos conteúdos somava 29 milhões de visualizações no levantamento da consultoria.

Para a Bites, a oscilação observada nas redes é compatível com um ciclo de atenção que pode se intensificar conforme a próxima sessão se aproxima, embora a evolução do debate dependa da reação dos usuários e da cobertura jornalística.

Tema impacta disputa presidencial

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O episódio também entrou na disputa digital entre os candidatos à Presidência. Segundo a Bites, Romeu Zema (Novo) buscou explorar de forma mais ativa a agenda crítica ao STF, mas registrou menos interações em seus perfis oficiais do que Lula e Flávio nas últimas 24 horas.

Lula somou 1,2 milhão de interações em suas publicações no período, enquanto Flávio alcançou 1 milhão. Zema aparece em seguida, com 814 mil.

De acordo com o levantamento, Flávio obteve seu melhor desempenho no Facebook em uma publicação relacionada à crise no Supremo. Lula, por sua vez, concentrou suas publicações em temas como fome e desemprego.

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ELEIÇÕES 2026/CRISE/STF/JULGAMENTO/MORAES/MOBILIZAÇÃO/REDES
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