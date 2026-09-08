Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Eleições 2026: Empresário do setor de biodiesel lidera doações a Lula e a Flávio Bolsonaro

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O empresário do setor de biodiesel Erasmo Battistella lidera as doações de campanha feitas por pessoas físicas aos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), conforme os dados registrados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com as informações do TSE, Battistella doou R$ 500 mil à campanha do senador Flávio Bolsonaro e a mesma quantia a Lula, que disputa a reeleição.

Battistella é CEO da Be8, maior produtora de biodiesel do País. Em nota, a assessoria do empresário informou que "as doações mencionadas foram realizadas como pessoa física, dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral brasileira". "O empresário reafirma o seu compromisso com as melhores práticas de governança, integridade e transparência", disse a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O empresário gaúcho integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão. Como diretor do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Battistella participou e discursou como representante do setor, em junho de 2025, na cerimônia na qual o governo federal anunciou a elevação do porcentual mínimo de adição do biodiesel ao óleo diesel para 15% - patamar atual. Na ocasião, o empresário elogiou as medidas adotadas pelo governo Lula em relação à retomada do cronograma de elevação da mistura do biodiesel. "O governo está comprometido com a transição energética", afirmou se dirigindo a Lula.

A Be8, da qual Battistella é CEO e sócio fundador, é uma empresa de energia renovável, com sede em Passo Fundo (RS). Fundada em 2005 como BSBios, a companhia alcançou faturamento de R$ 10 bilhões em 2025. São seis unidades industriais no Brasil, uma no Paraguai e uma na Suíça. Hoje, os negócios são controlados pela holding ECB Group.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAMPANHA/DOAÇÕES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV