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Eleições 2026: Diferença de Lula para Flávio foi de 4.430.191 votos; maior que 2014 e 2022

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) por 4.430.191 votos. A diferença foi de 3,58%. O petista terminou o pleito com 51,79%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou com 48,21%.

A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022. Naquele pleito, Lula venceu Jair Bolsonaro por 2.139.645 votos. Lula teve 50,90% e o ex-capitão reformado, 49,10%. Em porcentual, a diferença foi de 1,8%.

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A histórica vitória de Lula, em que ele se tornou o primeiro da história a virar uma eleição em segundo turno, superou também a disputa apertada entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB).

Naquela eleição, Dilma venceu Aécio por 3.459.963 votos, quase 1 milhão a menos do que Lula bateu Flávio. A ex-presidente teve 51,64% dos votos, contra 48,36% de Aécio. Em porcentual, a distância foi de 3,28%.

Em eleições recentes, distância de Bolsonaro é maior das últimas quatro eleições

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A maior distância das últimas quatro eleições ainda é de Bolsonaro que, em 2018, venceu o então ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) por 10.756.941 votos. O ex-capitão reformado terminou o pleito com 55,13%, contra 44,87% de Haddad. A distância porcentual foi de 10,26%.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/2º TURNO/LULA/VITÓRIA/DIFERENÇA/VOTOS
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