Eleições 2026: Datafolha, AtlasIntel e PoderData são divulgadas nesta semana

As primeiras pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições deste ano começam a sair nesta quinta-feira, 8, com a divulgação das pesquisas Datafolha e PoderData. Na sexta-feira, 9, saem os levantamentos dos institutos AtlasIntel, Vox e Ipespe.

Datafolha - A nova rodada nacional do Datafolha (BR-02949/2026) será divulgada nesta quinta-feira, 8. O instituto ouvirá 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, em entrevistas pessoais realizadas em pontos de fluxo populacional. O levantamento tem custo de R$ 384.552 e foi contratado pela Folha e pela Globo, com recursos dos contratantes.

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Na mesma data, o Datafolha divulga pesquisas no Distrito Federal (BR-09856/2026), com 910 entrevistas, e no Rio de Janeiro (BR-01880/2026), com 1.204 entrevistas. Os dois levantamentos serão realizados entre os dias 6 e 8 de outubro, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A pesquisa no DF custou R$ 100.890,12 e a do Rio, R$ 130.418,94.

PoderData - Também nesta quinta-feira, 8, o PoderData divulga pesquisa nacional (BR-08134/2026) com 3 mil eleitores. O levantamento será realizado entre os dias 5 e 7 de outubro e custou R$ 103.715, com recursos próprios do instituto. As entrevistas foram feitas por meio de ligações automatizadas para telefones fixos e celulares.

AtlasIntel - Na sexta-feira, 9, a AtlasIntel divulga nova pesquisa nacional (BR-03663/2026) com 5 mil eleitores. As entrevistas são feitas entre os dias 3 e 8 de outubro, ao custo de R$ 75 mil (bancado com recursos próprio). A coleta foi feita por meio de questionário na internet.

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Vox - Também na sexta-feira, 9, o Instituto Vox Brasil divulga pesquisa nacional (BR-09623/2026) com 2.100 eleitores. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 7 de outubro e custou R$ 50 mil, com recursos próprios. A pesquisa é realizada por meio de aplicação de questionário, com abordagem pessoal em domicílios.

Ipespe - No sábado, 10, o Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas (Ipespe) divulga pesquisa nacional (BR-00933/2026). Serão ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 6 e 8 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas, ao custo de R$ 105 mil (com recursos próprios).