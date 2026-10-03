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Eleições 2026: após veto à Real Time no Ceará, justiça suspende AtlasIntel em Pernambuco

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) suspendeu a divulgação de uma pesquisa AtlasIntel sobre governo e Senado prevista para este sábado, 3, véspera do primeiro turno. A liminar de sexta-feira, 2, atende à coligação da governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, e sucede o veto do TRE do Ceará a um levantamento da Real Time Big Data, em ação da coligação de Ciro Gomes (PSDB).

Em Pernambuco, o desembargador Fernando Braga Damasceno considerou que o registro não demonstra como o instituto seleciona entrevistados pertencentes ao eleitorado estadual. Segundo o Diário de Pernambuco, o questionário começa com perguntas sobre intenção de voto, sem filtro prévio sobre condição de eleitor ou domicílio eleitoral.

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O relator ressalvou que isso não comprova a participação de pessoas de fora do eleitorado pernambucano. A coligação também questionou a margem de erro, mas esse argumento não foi considerado suficiente para justificar a suspensão.

A ordem impede a divulgação e o repasse dos resultados para publicação por terceiros, sob multa de R$ 30 mil por ato. A AtlasIntel deverá apresentar defesa em dois dias. A decisão é provisória.

No Ceará, o desembargador Magno Gomes de Oliveira suspendeu, na quinta-feira, 1º, a divulgação da pesquisa Real Time Big Data registrada sob o número CE-08985/2026, prevista para sexta-feira. A liminar atende à coligação Unir para Mudar, de Ciro, adversário do governador Elmano de Freitas (PT).

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Segundo a decisão reproduzida pela imprensa local, faltaram informações sobre o sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Foi fixada multa de R$ 50 mil por divulgação ou ato de publicação em descumprimento da ordem.

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ATLASINTEL ELEIÇÕES 2026/PE/PESQUISA suspensão TRE
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