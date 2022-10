Eleições 2022: TSE suspende propaganda de Lula que associa Bolsonaro a armas

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

A ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu hoje uma propaganda eleitoral da campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que associa fala do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) sobre querer "todo mundo armado" a imagens de armas nas mãos de crianças, agressão a mulheres e crime.

Os advogados de Bolsonaro argumentam que a fala foi descontextualizada porque a pauta armamentista do presidente nunca teria incluído "o uso de arma por criança, para a intimação de mulheres ou para execuções sumárias".

A ministra viu "flagrante descontextualização" da fala de Bolsonaro e determinou que o material pode continuar sendo veiculado se o trecho for excluído.