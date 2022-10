ELEIÇÕES 2022: PRF desobedece TSE e realiza blitz a ônibus no Nordeste

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O TSE determinou, ainda no sábado (29) que a PRF não realizasse blitze e mais de 500 operações foram registradas neste domingo (30), no Nordeste

A Polícia Rodoviária Federal descumpriu ordem do Tribunal Superior Eleitoral e realizou, até por volta das 14h30, mais de 560 operações contra ônibus com eleitores nos estados do Norte e, principalmente, no Nordeste.

continua após publicidade .

O diretor da PRF diretor da PRF, Silvinei Vasques – que no sábado (29) postou e apagou campanha favorável ao voto pela reeleição de Jair Bolsonaro – foi intimado nesta tarde a prestar esclarecimentos no TSE, em Brasília. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que já havia determinado a não realização de blitz da PRF para não dificultar o acesso de eleitores às seções eleitorais, deve fazer um pronunciamento à imprensa ainda na tarde deste domingo (30).

LEIA MAIS: Coligação de Lula pede prisão de diretor da PRF; Gleisi orienta ação em blitze

continua após publicidade .

Diretor da PRF foi intimado a interromper as ações imediatamente e foi ao TSE prestar esclarecimentos. No sábado (29), ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE ordenou que não fossem feitas operações no dia da votação do segundo turno.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) descumpriu a ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e realizou neste domingo (30), dia da votação do segundo turno, pelo menos 514 operações de fiscalização contra veículos fazendo transporte público de eleitores.

continua após publicidade .

O número de manifestações consta em controle interno da PRF. A notícia foi publicada inicialmente pelo jornal "Folha de S. Paulo". A TV Globo confirmou as informações.

Pelas informações no sistema interno da PRF não é possível saber se os veículos foram parados antes ou depois de os eleitores votarem.

No sábado (29), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu que a PRF realizasse qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores no domingo, para não atrapalhar a votação.

continua após publicidade .

Diante de relatos de que as operações estavam ocorrendo, em especial no Nordeste, Moraes intimou o diretor da PRF, Silvinei Vasques, a interromper imediatamente as ações de fiscalização. Se Silvinei não cumprir, pode ser multado em R$ 100 mil a hora, ser afastado das funções e ser preso.

continua após publicidade .

PEDIDO DE VOTO

Na noite do sábado (29), Silvinei Vasques postou no Instagram um pedido de voto no presidente Jair Bolsonaro. Depois, apagou o post. No entanto, a imagem foi copiada e está sendo usada pelos advogados da campanha de Lula.

continua após publicidade .

PRISÃO

A Coligação Brasil da Esperança, que representa a chapa Lula e Alckmin, acionou o Tribunal Superior Eleitoral solicitando a prisão imediata do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, pelo descumprimento da decisão judicial que determinou a interrupção de blitz em transportes de eleitores neste domingo (30), dia do segundo turno das eleições.

A ação ainda pede aplicação de multa pessoal de R$ 500 mil por hora de descumprimento da decisão judicial, sem prejuízo das responsabilidades administrativa e criminal dos agentes que estejam desrespeitando a decisão judicial.

O presidente nacional do PT, a deputada federal reeleita pelo Paraná, Gleisi Hoffmann postou nas redes sociais nesta tarde que estava convocando deputados e senadores petistas para que se deslocassem até os pontos de bloqueio da PRF, denunciando as operações ilegais. Ela falou, inclusive, em “dar voz de prisão” aos policiais que mantivessem as operações.

“Pedimos a prisão do diretor-geral da PRF e dos superintendentes regionais que não estão cumprindo a decisão do TSE. Peço aos parlamentares da nossa coligação que se dirijam aos locais das operações em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais, inclusive PMs, como no RJ”, disse Gleisi.

Siga o TNOnline no Google News