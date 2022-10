Eleições 2022: Organizações lançam manifesto conjunto a favor de voto em Lula

Ricardo Leopoldo (via Agência Estado)

Diversas organizações, entre elas "Derrubando Muros", "Movimento Ética", "Instituto Ethos" e "Fórum do Amanhã" lançaram um manifesto conjunto em favor do voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República no segundo turno. O manifesto destaca que a eleição para presidente no segundo turno é um "plebiscito entre ditadura e democracia."

Segundo o texto, "daqui a dez, trinta, cinquenta anos, os que ainda estivermos vivos poderemos contar com orgulho pros nossos filhos, netos e bisnetos: naquele domingo, 30 de outubro de 2022, eu estava do lado certo." O documento também aponta que os seus apoiadores não representam um lado homogêneo, mas que votaram "para salvar o país da catástrofe" e concordaram com pontos inegociáveis.

"Que só poderíamos ter uma vida digna na democracia. Que, numa Terra redonda, a ciência é quem decide que remédio funciona e qual é charlatanice. Que quando centenas de milhares de brasileiros morrem, prestamos as nossas condolências e solidariedade, não os imitamos, às gargalhadas, morrendo por asfixia."

Segundo, o texto "agora Lula está com Alckmin. Armínio Fraga e Emicida estão no mesmo barco. Boulos e Simone Tebet também. Quem já imaginou João Amoedo e Mano Brown declarando voto no mesmo candidato? Esse bando de gente tão diferente se uniu justamente para garantir o direito de continuar discordando."

O manifesto é aberto para assinaturas e é subscrito até o momento por:

- Roda Democrática

-Fórum do Amanhã

- Movimento Ética e Democracia

- Direitos Já

- Prerrogativas

- Derrubando Muros

- República do Amanhã

- Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB),

- Instituto de Estudos da Religião (ISER)

- Iniciativa Fé no Clima

- Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Empresarial.

- Aliança Nacional Lgbti+

- Associação Brasileira de Famílias homotransAfetivas,

- Rede Gaylatino

- Grupo Dignidade Horario de mosmann crashaw

- Ação Democrática Ampla - ADA

- Escola Comum

- LAUT - Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo

- Cidadania

- GTA - Grupo Trabalho Amazônico

- Rede Brasileira de Conselhos -RBdC