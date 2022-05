Eleições 2022: Doria revela desprendimento e pratica gesto grandioso, diz Temer

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) elogiou o ex-governador João Doria (PSDB) por ter desistido de concorrer à Presidência da República. "O ex-governador João Doria realizou um extraordinário governo em São Paulo, confirmando seu perfil de gestor qualificado. Revela, agora, desprendimento, praticando um gesto grandioso", relatou, em nota.

Sem apoio do PSDB, Doria renunciou à pré-candidatura no início desta tarde. A cúpula do partido tende a apoiar a senadora Simone Tebet (MDB) na disputa. Ela rejeição menor em pesquisas qualitativas em relação ao tucano.

Correligionário de Tebet, Temer aproveitou para também elogiar a pré-candidata do partido. "A senadora Simone Tebet, por sua vez, tem demonstrado que está à altura do desafio que se apresenta a ela", afirmou.