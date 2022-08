Eleições 2022: Bolsonaro é recebido com protestos em evento da Caixa

Eduardo Laguna e Matheus de Souza (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acaba de chegar ao almoço, na capital paulista, de lançamento do "Caixa pra Elas", um espaço exclusivo da Caixa de atendimento e oferecimento de produtos financeiros para mulheres.

O presidente foi recebido com alguns protestos no local, com gritos de "Fora Bolsonaro" por pessoas que passavam pela casa de eventos onde a cerimônia está sendo realizada.

Por outro lado, também havia simpatizantes do presidente, entre eles uma mulher que tentou entregar ao chefe do Executivo um Tsuru, origami que representa uma ave sagrada do Japão e é símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna.

Bolsonaro chegou com uma comitiva em que também estão presentes o candidato ao governo de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, além dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).