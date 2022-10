Eleições 2022: Bolsonaro cumpre agenda em culto evangélico em São Paulo

Aramis Merki II (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou pela manhã deste domingo na Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo, onde acompanha um culto, ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. O presidente chegou de helicóptero ao templo e ocupa um espaço no palco.

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial, é quem conduz o culto e anunciou a chegada de Bolsonaro. A igreja, que fica no bairro da Mooca, está decorada com painéis em verde e amarelo e mensagens como 'Pátria Amada'. Entre os fiéis, muitos vestem roupas das cores nacionais e algumas bandeiras do País e de apoio ao presidente foram erguidas.