Eleição renova dois terços do Senado e tem disputa embolada em 24 Estados e no DF

A disputa por dois terços das cadeiras do Senado chega a este domingo, 4, aberta em 24 Estados e no Distrito Federal, com pesquisas de intenção de voto mostrando uma corrida acirrada entre nomes ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A eleição para o Senado é uma das prioridades do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em julho de 2025, em entrevista ao portal Poder360, ele afirmou que, com metade do Senado, teria mais poder que o presidente da República. "Não adianta ele (o presidente) indicar o João (nome fictício) para o Supremo (Tribunal Federal), que eu falo para o pessoal: 'aprova ou não aprova'."

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Pesquisas de intenção de voto divulgadas pela Quaest nos últimos dias indicam que, em pelo menos dois Estados, candidatos ligados a Flávio aparecem isolados nas duas primeiras colocações - com a ressalva de que os levantamentos têm dificuldade para retratar a corrida pelo Senado, que costuma ser um dos últimos votos definidos pelos eleitores.

As últimas pesquisas devem ser divulgadas neste sábado, 3, véspera da eleição. No caso do Piauí, onde o instituto não divulgou nenhum levantamento, foram considerados dados do Datafolha.

Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a distância dos dois primeiros colocados para os demais supera a margem de erro da Quaest. Em comum, Mauro Mendes (União) e Janaína Riva (MDB), em Mato Grosso, e Capitão Contar (PL) e Reinaldo Azambuja (PL), no Estado vizinho, declararam apoio ao filho mais velho do ex-presidente na corrida pelo Palácio do Planalto.

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Em Santa Catarina, Carol de Toni (PL), Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, e Esperidião Amin (PP) estão tecnicamente empatados. Em Rondônia, Roraima, Tocantins e Acre, candidatos que apoiam explicitamente Flávio também aparecem numericamente nas duas primeiras colocações.

Na eleição no Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) surge isolada na primeira posição, segundo a Quaest. Aliada de Lula, a senadora Leila do Vôlei (PDT) aparece com 20% das intenções de voto, tecnicamente empatada com a deputada federal Bia Kicis (PL), apoiadora de Flávio, e com a deputada federal Erika Kokay (PT), da base do petista.

Nos três maiores colégios eleitorais do País - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro -, o cenário é mais nebuloso. A última Quaest mostrou o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), com 18% das intenções de voto, seguido pelas ex-ministras de Lula Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) com 15% cada na disputa pelas duas vagas no Senado por São Paulo.

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No Rio de Janeiro, origem do bolsonarismo, dois aliados de Flávio - o senador Carlos Portinho (PL) e o deputado federal Carlos Jordy (PL) - aparecem com 15%, mesmo patamar da petista Benedita da Silva. Em Minas Gerais, o bolsonarista Domingos Sávio (PL) tem 14%, ante 13% de Marília Campos (PT) e 12% de Carlos Viana (PSD), aliado de Flávio, e de Aécio Neves (PSDB), que não declarou voto na disputa presidencial.

Lula tem um respiro em Estados do Nordeste. Na Bahia, Rui Costa (PT), seu ex-ministro da Casa Civil, e Jaques Wagner (PT), que foi líder do governo no Senado, aparecem numericamente à frente dos adversários com alguma folga.

Na Paraíba, os três nomes mais competitivos estão no campo de Lula: João Azevedo (PSB), Veneziano (MDB) e Nabor Wanderley (Republicanos). Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) também aparecem numericamente à frente. No Maranhão, a ex-senadora Roseana Sarney (MDB) e o ex-ministro André Fufuca (PP), nas primeiras posições das pesquisas, também são aliados do petista.

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Outros Estados em que apoiadores do presidente aparecem competitivos são Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Bancadas partidárias

Como mostrou o Estadão, caso as projeções se concretizem, o PL teria o maior ganho no número de senadores a partir de 2027. O PSD, por outro lado, sofreria a maior baixa.

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Os dados estão em ferramenta lançada pelo Estadão para projetar a futura bancada no Senado a partir dos resultados das pesquisas mais recentes da Quaest em 26 unidades da Federação.

O partido de Flávio Bolsonaro pode chegar a 25 senadores - hoje, tem 15. Mesmo com o crescimento projetado, o PL ainda dependeria de aliados para aprovar algumas das principais pautas defendidas pelo bolsonarismo. O Senado tem 81 integrantes, e são necessários 41 votos para formar maioria absoluta.

Já a aprovação de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), uma das bandeiras do grupo, exige o apoio de dois terços da Casa, ou 54 senadores.

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O PT de Lula manteria nove assentos. O PP, presidido pelo senador Ciro Nogueira (PI), aumentaria de sete para nove. O MDB diminuiria de nove para oito.

A Quaest projeta uma redução significativa na bancada do PSD, que passaria de 14 senadores para cinco. O União Brasil, partido do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (AP), ganharia cinco assentos, indo até oito.