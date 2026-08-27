Eduardo Riedel (PP-MS) reforça apoio a Flávio Bolsonaro e prega direita unida no segundo turno

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), reforçou nesta quinta-feira, 27, que apoia o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. Segundo ele, a decisão está baseada na opção do partido de assumir neutralidade em âmbito nacional e que não deve haver impactos na sua candidatura à reeleição no Estado.

"A decisão no Estado foi de montar uma frente com direita e centro em apoio ao Flávio Bolsonaro. Eu tenho esse apoio, independente da consequência para minha eleição. Farei eleição baseada em propostas", afirmou ele em conversa com a imprensa após cerimônia do ranking de competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Além de Riedel, também estiveram presentes os governadores do Piauí, Rafael Fonteles (PT); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD); e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

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Riedel é candidato à reeleição e tem liderado as pesquisas de intenção de voto no Estado, inclusive com possibilidade de vitória no primeiro turno.

Ao falar sobre um eventual segundo turno na disputa presidencial, Riedel reforçou que a direita deverá estar "unida". "Acho que as pessoas que não estão votando no Flávio, mas no Ronaldo Caiado (PSD), ou no Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), ou em outro candidato que tem um pensamento nesse campo da economia e da sociedade, ele deve naturalmente migrar para eleição no Flávio. Acredito que seja natural esse processo num eventual segundo turno". disse.