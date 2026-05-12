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Eduardo Riedel (PP) lidera corrida ao governo do MS, aponta pesquisa RealTime/Big Data

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 08:03:00 Editado em 12.05.2026, 08:12:53
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Pesquisa Realtime Big Data divulgada nesta terça-feira, 12, sobre a corrida estadual em Mato Grosso do Sul mostra a liderança do atual governador e candidato à reeleição Eduardo Riedel (PP), que tem 43% das intenções de voto, seguido de Fábio Trad (PT) com 21%, João Henrique Catan (Novo) com 11% e Delcídio do Amaral (PRD) com 7%. Riedel lidera também todas as projeções dos cenários de segundo turno. Contra Trad, por exemplo, se as eleições fossem realizadas hoje, ele venceria por 54% a 31%.

Pela mostra, o candidato mais rejeitado é Delcídio com 53%, seguido de Trad com 42%, Riedel com 32% e Catan com 29%.

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A avaliação sobre o governo de Riedel tem aprovação de 67% e desaprovação de 27%.

Na corrida ao Senado Federal pelo Estado, Reinaldo Azambuja (PL) lidera com 33%, seguido de Capitão Contar (PL) com 18%, Nelsinho Trad (PSD) com 17%, Soraya Thronicke (PSB) com 10% e Vander Loubet (PT) com 9%.

A pesquisa tem o registro MS-06412/2026, foi realizada de 9 a 11 deste mês com 1.600 entrevistados e tem margem de erro de 2 pp para mais ou para menos.

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