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POLÍTICA

Eduardo Paes lidera corrida ao governo do Rio no 1º e 2º turnos, aponta Realtime/Big Data

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 08:33:00 Editado em 28.07.2026, 08:43:34
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Pesquisa Realtime Big Data sobre a corrida ao governo do Rio de Janeiro mostra a liderança de Eduardo Paes (PSD) com 37% das intenções de voto, seguido de Douglas Ruas (PL) com 16% e Anthony Garotinho (Republicanos) com 12%, no cenário de primeiro turno.

No segundo turno, Paes segue na liderança também. Contra Ruas, venceria as eleições por 43% a 27% e contra Garotinho por 44% a 25%.

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No quesito rejeição, Garotinho lidera com 60%, Paes tem 41% e Ruas 24%.

Senado

A corrida ao Senado Federal está da seguinte maneira:

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- Marcelo Crivella (Republicanos) 17%

- Benedita da Silva (PT) 14%

- Carlos Portinho (PL) 13%

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- Pedro Paulo (PSD) 13%

- Marcio Canella (União Brasil) 10%

- Waguinho (Republicanos) 7%

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- Paulo Ganime (Novo) 4%

- Luciana Boiteaux (PSOL) 3%

- Professor Túlio (PSOL) 1%

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- Nulo/Branco 8%

- Não Sabe/Não Respondeu 10%

A pesquisa foi feita com dois mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 27 de julho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob protocolo RJ-03487/2026.

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ELEIÇÕES 2026/RJ/PESQUISA/REALTIME/BIG DATA
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