Eduardo Leite e Ratinho Júnior estarão comigo governando o País, diz Caiado

O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira, 24. que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSD, estará junto dele governando o País caso ele vença a eleição. Caiado afirmou que Ratinho Júnior, do partido, também estará junto. A fala foi feita durante o encontro promovido pelo Comunitas, organização voltada ao fortalecimento da gestão pública brasileira.

"Eduardo Leite estará comigo governando o País. Isso não é questão de compromisso com ele, é questão de bom senso em avaliar o que ele fez no Rio Grande do Sul e com as dificuldades que ele enfrentou com cinco períodos de estiagem, com enchentes", afirmou. "Então ele estará governando ao meu lado, eu não abro mão da presença dele, muito menos da presença do Ratinho, que são dois governantes que são exemplo hoje do que fizeram nos seus Estados, eles estarão comigo no governo", concluiu, durante coletiva de imprensa após a participação no evento.