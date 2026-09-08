Eduardo Cunha afirma que campanha continua normalmente após registro ser indeferido pelo TRE-MG

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (Republicanos), que tenta retornar ao Congresso Nacional como candidato a deputado federal por Minas Gerais, afirmou nesta terça-feira, 8, que continuará fazendo campanha normalmente enquanto aguarda a análise de seu recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro de candidatura de Cunha foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

Em uma publicação nas redes sociais, Cunha afirmou que a decisão judicial não deve interromper sua campanha e disse que os eleitores poderão votar normalmente nele nas eleições de outubro. "As notícias recentes geram dúvidas, mas não há motivo para preocupação. A nossa campanha segue firme e sem qualquer problema com a sua continuidade. Todos poderão exercer o direito de escolher e votar em mim para deputado federal. Seguimos trabalhando normalmente, com a campanha nas ruas e o compromisso de continuar avançando", escreveu.

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Em vídeo publicado também nas redes sociais o ex-deputado voltou a minimizar os efeitos do indeferimento e afirmou que a situação ainda será analisada pelo TSE. Cunha também disse que sua candidatura continuará aparecendo na urna eletrônica enquanto o processo estiver em tramitação.

"Sigo aqui firme, trabalhando no nosso escritório em Belo Horizonte, onde a gente tá aqui tocando a campanha, administrando a campanha e quero deixar uma mensagem para vocês; não se preocupem com as notícias de qualquer indeferimento do meu registro da candidatura. Simplesmente isso aí já tá sendo recorrido, isso será resolvido no TSE. A campanha segue firme. Não tem qualquer problema com a continuidade da campanha. Vocês todos terão, no dia da eleição, quando digitarem o meu número vocês vão encontrar a minha fotografia lá antes de poder confirmar . Todos vão poder exercer o direito de votar em mim, aqueles que o desejarem", afirmou.

Ao comentar a impugnação de sua candidatura, Cunha também afirmou que a medida, neste momento, não impede a realização de atos de campanha. "isso é um impeditivo da gente fazer a campanha. Isso será resolvido no seu tempo devido. Nada impede a continuidade da campanha. Nada vai impedir que você possa voltar em mim no dia 4 de outubro. Então quero passar essa mensagem de tranquilidade, estamos continuando com as agendas", destacou.