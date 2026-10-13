Eduardo Braga: Queremos objetividade e pragmatismo para reduzir abstenção no Norte e Nordeste

O senador e líder do MDB no Senado Federal, Eduardo Braga (AM) afirmou nesta terça-feira, 13, que a conversa entre os presidentes de partidos coligados e lideranças de partidos apoiadores da campanha de Lula com o presidente do PT, Edinho Silva, foi "curta e grossa" e - até o momento em que pode participar - as instruções que os líderes haviam recebido era para que haja objetividade e pragmatismo.

Nas palavras de Braga, essa será a estratégia da campanha para reduzir a abstenção no Norte e no Nordeste. "Nossa conversa foi curta e grossa. Queremos objetividade e pragmatismo para reduzir a abstenção no Norte e no Nordeste e ter condições de trazer o eleitor para votar. É parar de arrodear, vamos ser objetivos", disse a jornalistas logo depois de deixar a reunião.

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Ele afirmou que, até o momento que acompanhou, não houve novas ações práticas para isso, fora o argumento de que as pessoas com mais de 70 anos que votam podem usar o comprovante de votação como prova de vida para recebimento de benefícios.

"Tem que botar na propaganda que a votação do idoso é prova de vida. Se ele for votar, é prova de vida automática", disse.