Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Eduardo Braga: Queremos objetividade e pragmatismo para reduzir abstenção no Norte e Nordeste

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador e líder do MDB no Senado Federal, Eduardo Braga (AM) afirmou nesta terça-feira, 13, que a conversa entre os presidentes de partidos coligados e lideranças de partidos apoiadores da campanha de Lula com o presidente do PT, Edinho Silva, foi "curta e grossa" e - até o momento em que pode participar - as instruções que os líderes haviam recebido era para que haja objetividade e pragmatismo.

Nas palavras de Braga, essa será a estratégia da campanha para reduzir a abstenção no Norte e no Nordeste. "Nossa conversa foi curta e grossa. Queremos objetividade e pragmatismo para reduzir a abstenção no Norte e no Nordeste e ter condições de trazer o eleitor para votar. É parar de arrodear, vamos ser objetivos", disse a jornalistas logo depois de deixar a reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele afirmou que, até o momento que acompanhou, não houve novas ações práticas para isso, fora o argumento de que as pessoas com mais de 70 anos que votam podem usar o comprovante de votação como prova de vida para recebimento de benefícios.

"Tem que botar na propaganda que a votação do idoso é prova de vida. Se ele for votar, é prova de vida automática", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO abstenção Braga eleições 2026 Flávio Bolsonaro MDB
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV