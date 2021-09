Da Redação

Eduardo Bolsonaro tem diagnóstico positivo para Covid-19

Após ter feito uma viagem à Nova York, Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) teve um diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

A informação foi confirmada pelo parlamentar ao Blog do Nolasco, do R7. O político afirmou que está sem o paladar e com coriza. O teste foi feito nesta quinta-feira (23) e o resultado saiu nesta sexta (24).

“Na live de ontem, JB (Jair Bolsonaro) disse que duas pessoas, que são conhecidas da população, testaram positivo. Certamente, eu sou uma delas. A outra não sei quem é”, comentou o deputado. A outra pessoa pública pode ser a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela anunciou nesta sexta (24) que também está com covid.

Eduardo Bolsonaro já recebeu a primeira dose da vacina contra a doença. Quem aplicou o imunizante no político foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O deputado não especificou qual vacina ele recebeu.

Queiroga também foi contaminado pela doença. O ministro cumpre isolamento em um hotel, em Nova York.