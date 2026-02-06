Eduardo Bolsonaro cobra aliados engajamento na candidatura do irmão Flávio

Em viagem internacional para promover a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez uma cobrança a aliados do campo bolsonarista e da direita que, segundo ele, não estão se engajando na agenda externa dos dois.

No X, Eduardo afirmou que ele e o irmão vêm sendo "recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio" e disse que a candidatura já está posta há dois meses. De acordo com ele, o objetivo da movimentação internacional é "tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula".

Na postagem, o ex-deputado disse não cobrar divulgação diária da agenda ou reprodução automática de conteúdos, mas afirmou que aliados que integram o campo político bolsonarista precisam "estar na mesma página". Para Eduardo, o silêncio diante da estratégia adotada não pode ser tratado como neutralidade. "Integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade. É omissão deliberada", escreveu.

O filho do ex-presidente concluiu com um aviso direto aos aliados: "quem não ouve 'cuidado', escuta 'coitado'".

Nos últimos dias, Flávio também voltou a defender a construção de uma frente unificada da direita em torno de um projeto nacional para as eleições presidenciais, independentemente de a convergência ocorrer no primeiro ou no segundo turno.