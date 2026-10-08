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Eduardo Bolsonaro chama de arbitrária decisão de Moraes de cumprimento de pena de prisão

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou como "arbitrária, inoportuna e inócua" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o início do cumprimento de sua pena de quatro anos e dois meses de prisão. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 8, Eduardo também vinculou a reação à disputa presidencial e afirmou que a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, com o novo Congresso, permitiria "restaurar a normalidade no Brasil".

"Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o País com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua", afirmou Eduardo.

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Ele também disse que os Estados Unidos "já deixaram claro que não cumprem decisões" dessa natureza. Eduardo vive atualmente foragido no país.

Segundo o ex-deputado, o efeito prático da decisão seria "acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do País". Na sequência, levou a reação para a eleição presidencial. "Felizmente, no próximo dia 25, o povo brasileiro dará o seu recado final elegendo Flávio Bolsonaro, que, com o novo Congresso, vai restaurar a normalidade no Brasil", declarou.

Moraes determinou nesta quinta o início da execução da pena de Eduardo, condenado por unanimidade pela Primeira Turma do STF pelo crime de coação no curso do processo. O ministro também determinou a expedição de mandado de prisão contra o ex-deputado, o cancelamento de passaportes emitidos pelo governo brasileiro e a suspensão de seus direitos políticos durante o cumprimento da pena.

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A decisão ocorre após o trânsito em julgado da ação, encerrado em 3 de outubro. Segundo o entendimento firmado pela Primeira Turma, Eduardo atuou para viabilizar sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros do STF com o objetivo de influenciar o resultado da ação penal em que Jair Bolsonaro respondia por tentativa de golpe.

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TRAMA GOLPISTA/EDUARDO BOLSONARO/STF/MORAES/CUMPRIMENTO/PENA/CRÍTICAS
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