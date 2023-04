Eduardo Bolsonaro ameaça deputado do PT: "te enfio a mão na cara"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Briga interrompeu Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) protagonizou uma briga com o deputado Dionilso Marcon (PT-RS) durante uma reunião da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados realizada nesta quarta-feira (19). Durante a confusão, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ameaçou 'enfiar a mão na cara' do outro político durante a discussão. Assista o vídeo abaixo:

continua após publicidade .

A confusão começou quando o Eduardo Bolsonaro disse que a esquerda não o enganava. Ele citou o episódio da facada contra o pai dele na campanha de 2018. “A esquerda pode enganar os outros. Já nós, que já tomamos facada do ex-membro do PSOL, não engana em nada”, disse Eduardo.

- LEIA MAIS: Briga entre presidente da Alep e deputado do PT suspende sessão; vídeo



continua após publicidade .

O microfone da comissão oficial não transmite a fala, mas Eduardo afirma que o deputado Macron disse que a facada foi “fake”. A partir daí. Eduardo se levanta e se dirige para onde estava o deputado petista. Os dois foram mantidos separados por colegas.

“Seu vi@d*, quis me tirar do sério e conseguiu”, disse. “Tu tá maluco, vocês tentaram matar meu pai, filho da p****. Está achando que está na internet? Te enfio a mão na cara!. Perco meu mandato, mas não perco a dignidade”, esbraveja o filho de Bolsonaro

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News