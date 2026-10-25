Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro: 'A gente nunca subestima adversários, mas confia na vitória de Flávio'

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste domingo, 25, que a família não subestima o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do senador no segundo turno das eleições. Eduardo se reuniu com apoiadores brasileiros em locais de votação em Miami, nos Estados Unidos.

"A gente nunca subestima nossos adversários. Mas estamos confiantes de que teremos a vitória", declarou Eduardo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ex-parlamentar não votou porque está com os direitos políticos suspensos após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em junho deste ano, Eduardo foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo, em razão de sua atuação para articular sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e pressionar a Corte durante o julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A condenação se tornou definitiva em outubro, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a expedição de um mandado de prisão contra ele.

Eduardo vive nos Estados Unidos desde 2025, quando deixou o Brasil e passou a atuar junto a autoridades norte-americanas em defesa de sanções contra integrantes do STF. Ele também perdeu o mandato de deputado federal por excesso de faltas às sessões da Câmara.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Eduardo Bolsonaro eleições 2026 segundo turno VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV