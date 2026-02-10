Edinho sobre eleições em MG: Temos também Tadeu (presidente da ALMG) e (Alexandre) Kalil

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, citou nesta terça-feira, 10, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB), como possíveis nomes ao governo de Minas Gerais, caso o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) não aceite entrar na disputa.

"São vários nomes. Poderia mencionar o Tadeu, que é o presidente da Assembleia, o Kalil, que é uma liderança que temos muito respeito também, e as lideranças do PT. Nós temos muitas lideranças do Partido dos Trabalhadores que também estão colocadas", falou Edinho a jornalistas na Câmara, após sessão solene para comemorar os 46 anos do PT.

O petista afirmou que só depende de Pacheco aceitar a candidatura, mas que, independentemente disso, o PT tentará construir um palanque forte.

"Rodrigo Pacheco é uma grande liderança. Inclusive, das lideranças em ascensão no Brasil, certamente o Rodrigo está entre elas. Então, temos um palanque em Minas. Se fosse liderado pelo Rodrigo Pacheco, seria para nós algo importante", disse.

O presidente do PT afirmou também que o partido ainda debate a definição de nomes na Paraíba. "Sabemos que são dois campos que defendem a democracia, que estão alinhados com esse enfrentamento do autoritarismo contra a democracia."