Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Edinho Silva nega que campanha de Lula avalia troca de ministros até o segundo turno

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do PT, Edinho Silva, negou que a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discuta a troca de ministros até o segundo turno como uma forma de melhorar a avaliação do presidente. A declaração foi feita após uma reunião entre o presidente, membros da campanha e políticos aliados em um hotel no centro de Brasília, nesta segunda-feira, 5.

"Nunca conversamos sobre isso, na campanha nunca falamos sobre isso, nomear ministro é uma atribuição do Presidente da República, mas isso nunca foi tratado em campanha e acho que é muito estranho você falar em mudança ministerial num segundo turno de campanha", disse Edinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente do PT voltou a dizer que Lula pretende fazer reformas no Supremo Tribunal Federal (STF). A campanha avalia que a crise na Corte afetou diretamente o desempenho do petista no domingo, 4. "Esse Poder Judiciário que está aí não é o que a sociedade brasileira espera".

Edinho afirmou também que está aberta ao diálogo com a governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). Ela decidiu manter neutralidade na campanha presidencial, motivada pelo apoio explícito de Lula ao rival derrotado no domingo, João Campos (PSB). A posição de Raquel é um desafio para Lula, que quer ampliar a votação no Nordeste para virar a eleição sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Edinho Silva ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/2º TURNO ministros TROCA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV