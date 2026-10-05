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Edinho Silva diz que Lula foi prejudicado por crise no STF no 1º turno

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT, Edinho Silva, disse em entrevista para a GloboNews que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi prejudicado pela crise institucional do Supremo Tribunal Federal (STF), ao justificar o desempenho ruim do petista, que ficou atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) no 1º turno da eleição presidencial.

"Essa crise institucional, por mais que o presidente Lula tenha se posicionado, tenha cobrado investigação de todas as denúncias e que os denunciados paguem pelos seus erros, aos olhos da sociedade, o maior representante do Estado brasileiro é Lula. Ele acabou sofrendo e pagou o preço desse desgaste institucional", declarou.

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Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos), enquanto Lula terminou com 53.879.538 votos (45,16% dos votos válidos). O petista teve 3.379.966 votos a menos do que no primeiro turno de 2022.

Na entrevista, Edinho Silva disse também que o segundo turno, marcado para o dia 25, será uma "outra eleição" e que o embate direto entre Lula e Flávio irá favorecer o petista e proporcionar uma virada. Desde a redemocratização, nunca quem liderou o primeiro turno perdeu na segunda rodada.

"Segundo turno é uma outra eleição, temos essa clareza. É uma eleição que pressupõe o confronto direto de projetos. Onde nós teremos o Flávio Bolsonaro fazendo o confronto com o presidente Lula, sobre aquilo que ele e o presidente Lula representam. Não há como, no segundo turno, fugir desse confronto. Estamos extremamente confiantes nesse embate, porque sabemos o projeto de Brasil que o Flávio Bolsonaro representa", declarou.

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Edinho voltou a dizer que reformas no Judiciário e no sistema político são importantes, mas que apenas Lula é capaz de promovê-las. Esse discurso foi o adotado pelo PT para tentar se esquivar da crise no STF que, na avaliação do dirigente petista, não foi bem sucedido.

"Judiciário está muito distante do que o povo necessita e o sistema político também. Ninguém tem tanta autoridade para defender reformas como o presidente Lula, porque ele já fez. Ele já enfrentou a elite política brasileira", disse o presidente do PT.

Edinho também negou que o PT estaria atrás de integrar o marqueteiro João Santana na equipe de campanha para o segundo turno. Segundo ele, é necessário mudar a forma de se comunicar e não os nomes. Santana atuou nas campanhas vitoriosas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014.

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"A questão não é mudar nomes, é mudar linha, enfoque e forma de dialogar com o povo brasileiro. Segundo turno é outra campanha, é outra forma de diálogo e de apresentação de projetos. É confronto direto", disse Edinho.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/2º TURNO/EDINHO/CRISE/STF
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