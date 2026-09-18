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Edinho Silva diz que crise no STF prejudica Lula, mas que presidente se posicionou corretamente

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta sexta-feira, 18, em entrevista para a Globo News, que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) atinge o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta do pensamento do senso comum de que o Executivo e o Judiciário fazem parte de um mesmo "sistema".

"A crise penaliza o incumbente, aquele que está no poder e na frente do governo. Aos olhos da sociedade e do senso comum, governo, Legislativo e Judiciário são tudo a mesma coisa, é o sistema que conduz o País", declarou o presidente do PT.

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Edinho disse também que os conflitos entre os magistrados assolam o ambiente político. O presidente do PT disse ter consciência do desgaste que a campanha petista sofreu, mas que Lula se posicionou corretamente sobre o tema ao defender a investigação dos ministros que tiveram ligações espúrias com o Banco Master "doa a quem doer".

"Quando vivenciamos uma crise envolvendo a Suprema Corte e a instância máxima do Judiciário brasileiro e, aos olhos da sociedade, o Judiciário é o poder intocável porque é ele que vai arbitrar quando tem conflitos na sociedade e, portanto, tem que estar acima de qualquer suspeita, assola todo o ambiente político brasileiro", disse Edinho.

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