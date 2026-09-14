Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Edinho Silva ataca Flávio e diz que candidato do PL quer acabar com Pix e é contra fim da 6x1

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, partiu para o ataque e publicou nas redes sociais um vídeo em que diz que o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, quer acabar com o Pix, impedirá a concretização do fim da jornada de trabalho 6x1 e não dará reajuste no salário mínimo. Edinho afirma ainda que Flávio vai acabar com o Farmácia Popular e enfraquecerá o Sistema Único de Saúde (SUS).

"O Flávio Bolsonaro quer acabar com o Pix. Ele defende o Trump, que é contra o nosso Pix. Sabe por quê? Porque ele defende os interesses das empresas de cartões de crédito. As maiores são sediadas nos Estados Unidos. Com o Flávio, não vai ter fim da jornada 6 por 1. Você sabe, ele trabalhou no Senado contra a aprovação do projeto encaminhado pelo presidente Lula. Com o Flávio, o salário mínimo não vai ter reajuste. O seu pai, na presidência, congelou o salário mínimo e acabou com a valorização do salário mínimo. Ele vai acabar com a Farmácia Popular", diz Edinho no vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em contrapartida, Edinho diz que Lula dará reajuste do salário mínimo acima da inflação e ajudará famílias a quitarem dívidas.

A gravação do presidente do PT ocorre no momento em que a campanha de Lula vê um crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, que já aparece numericamente à frente do presidente em cenários de segundo turno nos principais institutos de pesquisa.

Edinho diz ainda que, em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, o Brasil vai perder a sua estabilidade política. Para isso, o presidente do PT citou as conclusões do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eles não aceitaram o resultado das urnas de 2022 e tentaram um golpe em janeiro de 2023. E ainda arquitetaram a tentativa de assassinato do presidente Lula e de outras autoridades, como o vice-presidente Geraldo Alckmin. Você quer um país que não tenha estabilidade e paz? Que Brasil queremos? Um Brasil forte, um Brasil desenvolvido, um Brasil de prosperidade. Com o Flávio Bolsonaro, a crise será constante", disse Edinho.

Diante da crise no STF, que é um dos motivos apontados pela baixa de Lula nas pesquisas e tendência de alta de Flávio, Edinho diz que o "sistema apodreceu" e sugeriu que Lula fará uma reforma política e no Poder Judiciário.

"O Brasil fará todas as reformas que o país precisa. Temos que mudar o Poder Judiciário, temos que mudar a política brasileira. O sistema apodreceu, mas isso tem que ser feito fortalecendo a democracia, fortalecendo a liberdade", afirma Edinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, Edinho também admite eventuais erros do governo Lula e diz que o presidente deseja "corrigir rotas". Porém, o coordenador da campanha de Lula questiona Flávio, endossando que a mudança de presidente seria um caminho duvidoso para o País.

"Um governo tem acertos, mas um governo também erra. E o presidente Lula quer corrigir rotas, quer fazer o melhor para o País. Mas o Lula, você conhece, a mudança será no caminho seguro", disse o presidente do PT.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
críticas Edinho Silva eleições 2026 Flávio Bolsonaro PT
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV