Edinho: Ninguém está acima da lei, seja cidadão comum, governante, parlamentar ou judiciário

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta quarta-feira, 2, que "ninguém está acima da lei, seja um cidadão comum, um governante, um parlamentar ou até um integrante do Poder Judiciário".

Apesar de não citar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a fala de Edinho acontece no momento em que há a possibilidade de investigação contra o ministro. Diversas reportagens expondo a relação de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro foram divulgadas desde terça-feira, 1º.

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Em vídeo publicado no Instagram, Edinho afirmou que "a campanha do presidente Lula defende que é urgente mudar o sistema político e judicial no Brasil, que vive uma profunda crise, que protege poderosos, perpetua privilégios e a corrupção".

"O sistema apodreceu. É preciso acabar com a farra das emendas parlamentares, adotar um código de ética para todo o Judiciário e o MP, com o fim dos supersalários e a promiscuidade entre interesses públicos e privados. É preciso também a total transparência e controle dos gastos públicos em todos os níveis. Ninguém está acima da lei, seja um cidadão comum, um governante, um parlamentar ou até um integrante do Poder Judiciário", afirmou o presidente do PT, que é também o coordenador da campanha de Lula.

"O povo brasileiro não suporta mais viver nesse sistema de corrupção e privilégios. É preciso ter muita maturidade para liderar as mudanças que o Brasil precisa. É preciso ter compromisso histórico com a democracia", completou.

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Edinho é o primeiro integrante da cúpula da campanha petista a falar, ainda que indiretamente, sobre o tema que abalou o mundo político em Brasília nas últimas horas. Lula participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira, 2, mas não falou sobre Moraes ou a necessidade de investigação contra autoridades.