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Edinho diz que PT quer isolar extrema direita no Congresso a partir da aliança com Centrão

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse nesta sexta-feira, 13, em conversa com jornalistas, que o PT quer neutralizar a atividade da extrema direita no Congresso Nacional a partir da aliança com partidos do Centrão. Nas palavras de Edinho, será feito um "arco de aliança". Como mostrou o Estadão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começará o quarto mandato com a menor quantidade de aliados iniciais.

"Para que todas as mudanças aconteçam, a gente precisa construir um arco de alianças que neutralize e isole a direita do Congresso Nacional. E claro, que a gente mantenha também a nossa capacidade de mobilização de ruas", disse Edinho, que declarou como importante evitar que a extrema direita consiga ter maioria nas duas Casas do Parlamento.

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Sobre a divisão de ministérios, que deve começar a ter definições a partir da semana que vem, Edinho defendeu que Lula deve ter um espaço de diálogo ativo com os presidentes dos partidos que não compuseram a coligação vitoriosa no segundo turno, mas que darão sustentação no Congresso.

Edinho também criticou a participação das emendas parlamentares no Orçamento. Segundo ele, parte dos R$ 62 bilhões que o Congresso pode executar poderia ser utilizada para programas sociais do governo.

"Não tem nenhum paralelo no mundo, não tem nada semelhante no mundo onde o Congresso Nacional executa 62 bilhões no Orçamento. Isso significa que o dinheiro poderia estar na saúde, o dinheiro poderia estar na educação, o dinheiro poderia estar no desenvolvimento tecnológico, o dinheiro poderia estar na transição energética, o dinheiro poderia estar na cultura e no esporte", disse Edinho.

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Reforma política e redução da maioridade penal

O presidente do PT voltou a defender uma reforma política, a ser analisada pelo Congresso. Segundo Edinho, o atual sistema político do País "apodreceu". O dirigente partidário se opôs à ideia de voto distrital misto para a eleição de deputados, defendendo o voto em lista.

"A posição do PT é voto em lista. Em que a gente democratiza a estrutura dos partidos, que os criados possam participar na elaboração da lista, no mínimo 50% de mulheres na lista, no mínimo 30% de jovens, no mínimo 30% de negros, que a gente tem espaço para as comunidades indígenas, para as pessoas com deficiência, que a gente tem espaço para a comunidade brasileira", declarou Edinho.

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O presidente disse também que, em reunião da Executiva nacional realizada nesta sexta, a redução da maioridade penal não foi tema das discussões. Mas, ao ser questionado pela imprensa, ele declarou que a posição histórica e a conjuntura atual do PT é por uma oposição ao endurecimento das leis penais para adolescentes.

Visita de Lula a Pedro Sánchez

Ao ser perguntado sobre a visita decidida de última hora que Lula fará à Espanha entre este domingo, 15, e a segunda, 16, para se reunir com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Edinho disse que o presidente brasileiro se tornou o maior lider do mundo democrático.

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"O Pedro Sánchez é uma liderança importante para a construção do mundo democrático. Não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Lula será muito demandado. Muito demandado. Porque o que ele fez no Brasil não é pouco. A vitória que ele construiu no Brasil não é pouca", declarou Edinho.

O presidente do PT evitou dizer se Lula fará um ato de campanha ao lado de Sanchéz. A eleição na Espanha será realizada no dia 29 de novembro, em um cenário desfavorável para o premiê espanhol apontado pelas principais pesquisas locais.

Após a vitória de Lula, Sánchez passou a citar o presidente brasileiro em pesquisas. Os dois se aproximaram durante as decisões protecionistas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Contato: gabriel.sousa@estadao.com

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