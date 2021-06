"É uma missão", diz Bolsonaro sobre salário de R$ 23 mil

Continua após publicidade

Durante a manhã desta quarta-feira (9), o presidente da República, Jair Bolsonaro, conversou com apoiadores e disse que receber o salário líquido de R$ 23 mil é uma missão.

“Você sabe quanto eu ganho líquido por mês? Não vou reclamar do meu salário, deixar bem claro. Tudo e tirando o desconto obrigatório, até o mês passado? R$ 23 mil, não estou reclamando não viu, fica tranquilo aí, isso é missão”, disse Bolsonaro.

Atualmente, o presidente ganha cerca de R$ 30,9 mil por sua função e tem mais R$ 10,7 mil em outros benefícios, porém é feito um corte de R$ 2.300 para o teto salarial ficar dentro do limite.

Mas, na conversa, Bolsonaro diz que recebia esse valor "até o mês passado", isso porque uma portaria publicada no mês passado pelo Ministério da Economia aumentou o salário do presidente.

Além do chefe do Executivo, foram beneficiados também o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos e o da Defesa Braga Netto. Existe também um grupo restrito, com aproximadamente mil servidores federais, que também foram beneficiados com a mudança.

Com a nova norma, a remuneração bruta do presidente deve passar de R$ 39,3 mil para R$ 41,6 mil, uma alta de 6%.



As mudanças permitiram que as autoridades recebam acima do teto constitucional, atualmente em R$ 39,2 mil. O impacto fiscal da medida pode variar, mas é estimado pelo governo em aproximadamente R$ 66 milhões ao ano.

Com informações; Metrópoles.