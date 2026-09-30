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É preciso continuar controlando inflação e perseguindo meta, reitera Lula

Escrito por Daniel Tozzi, Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repetiu nesta quarta-feira, 30, que é preciso seguir perseguindo o cumprimento da meta de inflação, hoje fixada em 3%. Segundo Lula, a inflação hoje no País está controlada, há crescimento da massa salarial e desemprego baixo, mas "as pessoas estão com problemas".

"Então é bom que as pessoas queiram mais, e é bom que a gente se prepare para atender o que as pessoas querem mais", disse Lula em entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do Youtube Cosmo Política.

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Nesse sentido, o presidente da República lembrou que a inflação dos alimentos no governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), teve alta acumulada acima de 50% em quatro anos e hoje está em 13%.

Ele reconheceu, porém, que muitos produtos ainda estão caros. "Obviamente que a coisa está cara porque, quando você baixa a inflação, os preços que estavam altos muitas vezes não acompanham", disse.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/COSMO POLÍTICA/STF/MINISTROS
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