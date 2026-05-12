"É muita ignorância", diz Janja sobre vídeos de pessoas bebendo detergente contaminado

A primeira-dama Janja Lula da Silva reagiu com indignação, nesta segunda-feira (11), à circulação de vídeos em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem ingerindo detergente da marca Ypê. Durante cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem às vítimas da covid-19, Janja classificou o comportamento como fruto da desinformação e da "ignorância". A reação ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento de lotes do produto por risco de contaminação microbiológica, medida que passou a ser questionada por grupos políticos nas redes sociais.

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Sem citar nominalmente a marca, a primeira-dama questionou até quando a sociedade testemunhará comportamentos de risco motivados pela politização de temas de saúde pública. Segundo Janja, a tentativa de transformar um alerta sanitário em disputa ideológica coloca a vida das pessoas em perigo. “Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muita ignorância”, disparou.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou as críticas e reforçou que a ingestão de saneantes pode causar danos severos ao organismo, comparando a atual onda de conteúdos digitais à postura negacionista registrada durante a pandemia.

A polêmica ganhou força após perfis bolsonaristas sugerirem que a decisão da Anvisa seria uma represália política à família Beira, proprietária da Ypê e doadora da campanha de Bolsonaro em 2022. Em resposta, Padilha destacou que a diretoria da agência responsável pelo caso é composta por integrantes técnicos, incluindo nomes indicados durante a gestão anterior. O ministro enfatizou que o recolhimento visa proteger o consumidor de bactérias identificadas nos lotes e não possui qualquer motivação partidária.

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Os vídeos que motivaram a reação do governo mostram indivíduos esfregando o detergente em alimentos e simulando o consumo da substância como forma de protesto. Especialistas médicos alertam que, além do risco biológico apontado pela Anvisa, a composição química dos detergentes é tóxica para o corpo humano, podendo causar queimaduras no trato digestivo, vômitos e intoxicações agudas. O governo reforçou que as orientações de órgãos reguladores devem ser seguidas estritamente para evitar tragédias evitáveis.