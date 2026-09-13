É importante saber o que diz a Constituição sobre segurança pública, diz Lula em transmissão

Em uma transmissão ao vivo realizada na noite deste domingo, 13, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou que precisava falar de segurança pública. Ele iniciou dizendo que é importante não perder de vista o que diz a Constituição Federal.

"Em 1988, quando nós fizemos a Constituição, a gente tirou o governo federal da segurança pública dos Estados, que tinha muito general metido, tomando conta das polícias estaduais, e a gente deu tudo para os Estados. A União ficou com a Polícia Federal, que é uma polícia fazendária, ficou com a Polícia Penal, e ficou com a Polícia Rodoviária Federal", argumentou.

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Ele lembrou que o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que especifica o papel da União, o papel dos Estados e o papel das prefeituras. "Eu defendo que a Prefeitura também tenha a sua polícia. Não tem sentido uma prefeitura como São Paulo não ter uma polícia numa cidade que tem quase 13 milhões de habitantes", exemplificou.

"A gente quer devolver o território para a comunidade. Quem mora na vila é o povo, quem estuda na escola é o filho dos pobres, tem que ser dono da escola. Vamos acabar com esse negócio de malandro, de miliciano mandar no bairro, mandar na vila", disse. "Nós vamos libertar o povo brasileiro do crime organizado. Vamos prendendo da esquina até o cara que está em cima de um apartamento de cobertura dando risada quando o capacho dele é morto pela polícia. Vamos fazer segurança de verdade com muita inteligência na fronteira brasileira para que a gente possa assegurar que esse país vai ter paz", completou.

Lula ainda tocou na questão dos roubos de celulares, um tema recorrente citado pelo petista. "Nós temos um programa de combate ao roubo de celular. Nós temos o Celular Seguro, temos a plataforma própria. Se você tiver seu celular roubado, você tem que ter o número do seu celular. Você telefona para a plataforma, o seu celular roubado vai ser bloqueado", explicou.

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"Quem rouba é o pobre. Quem ganha é o rico. O organizado paga para os moleques roubarem. Mas são eles que ganham o dinheiro. Eles que compram. Eles que desmontam. E eles que vendem", continuou. "Nós queremos o roubo do telefone zero. Ninguém roubar e, se for pego, vai ser punido também."