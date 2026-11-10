É claro que Flávio Bolsonaro Tem direito de ser candidato em 2030, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira, 10, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem direito de voltar a disputar a Presidência da República em 2030, mas que ainda é cedo para discutir a sucessão presidencial. Tarcísio, que no fim de outubro admitiu a possibilidade de concorrer ao Planalto, afirmou que agora vai se dedicar ao governo de São Paulo.

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Flávio disse na semana passada, em entrevista à Folha de S.Paulo, que pretende voltar a concorrer se o PL concordar. O senador afirmou que já havia comunicado sua intenção a Tarcísio.

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O governador foi questionado sobre os planos de Flávio e sobre como os aliados vão definir a candidatura à Presidência em 2030. Ele falou a jornalistas após a inauguração do novo pronto-socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na zona sul da capital paulista.

"É claro que ele tem direito. Veja, uma liderança saiu de uma eleição com 60 milhões de votos. Tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso respeito. E agora, não está na hora de pensar em 2030, que está muito longe", afirmou.

Na entrevista ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no fim de outubro, Tarcísio disse que uma eventual candidatura ao Planalto dependeria de um bom desempenho no segundo mandato. Nesta terça, ao ser questionado sobre os ataques de bolsonaristas após aquela declaração, o governador disse que as críticas fazem parte da política e que recebeu manifestações de solidariedade de amigos.

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"Não dá para esperar compreensão sempre. Isso também é tranquilo. E isso também não abala a minha convicção de pertencer a um grupo. Eu faço parte de um grupo. A gente sempre procurou fazer o melhor para esse grupo. E isso não vai mudar", disse.

Durante a inauguração, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, despediu-se do cargo. O nome do sucessor deve ser anunciado ainda nesta semana.