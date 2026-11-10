Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

É claro que Flávio Bolsonaro Tem direito de ser candidato em 2030, diz Tarcísio

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira, 10, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem direito de voltar a disputar a Presidência da República em 2030, mas que ainda é cedo para discutir a sucessão presidencial. Tarcísio, que no fim de outubro admitiu a possibilidade de concorrer ao Planalto, afirmou que agora vai se dedicar ao governo de São Paulo.

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Flávio disse na semana passada, em entrevista à Folha de S.Paulo, que pretende voltar a concorrer se o PL concordar. O senador afirmou que já havia comunicado sua intenção a Tarcísio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O governador foi questionado sobre os planos de Flávio e sobre como os aliados vão definir a candidatura à Presidência em 2030. Ele falou a jornalistas após a inauguração do novo pronto-socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na zona sul da capital paulista.

"É claro que ele tem direito. Veja, uma liderança saiu de uma eleição com 60 milhões de votos. Tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso respeito. E agora, não está na hora de pensar em 2030, que está muito longe", afirmou.

Na entrevista ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no fim de outubro, Tarcísio disse que uma eventual candidatura ao Planalto dependeria de um bom desempenho no segundo mandato. Nesta terça, ao ser questionado sobre os ataques de bolsonaristas após aquela declaração, o governador disse que as críticas fazem parte da política e que recebeu manifestações de solidariedade de amigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não dá para esperar compreensão sempre. Isso também é tranquilo. E isso também não abala a minha convicção de pertencer a um grupo. Eu faço parte de um grupo. A gente sempre procurou fazer o melhor para esse grupo. E isso não vai mudar", disse.

Durante a inauguração, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, despediu-se do cargo. O nome do sucessor deve ser anunciado ainda nesta semana.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PRONTO SOCORRO/INAUGURAÇÃO/TARCÍSIO/ENTREVISTA/FLÁVIO BOLSONARO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV