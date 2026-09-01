Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Durigan: Quem está limitando crescimento de emendas e tirando benefícios sem custeio somos nós

Escrito por Flávia Said e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O porta-voz econômico da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dario Durigan, defendeu a atual gestão, sustentando que é ela que está limitando o crescimento de emendas parlamentares e retirando benefícios sem fonte de custeio. "Quem está construindo as pontes, conversando, limitando o crescimento de emenda, vai no Supremo, retira um benefício fiscal que o Congresso aprova sem a fonte de compensação somos nós", disse Durigan na GloboNews, em debate com assessores econômicos das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (União).

Ele ainda questionou "candidato que defende quebrar o Supremo, anistiar quem fez baderna", dizendo que isso é o que não gera credibilidade. "Nós temos que construir democracia com respeito."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo ele, esse tipo de cuidado político vem sendo feito pelo atual governo. "Esse tipo de cuidado político é um cuidado que nós já temos. Política com republicanismo. Você vai pegar o caso do Banco Master, o ministro Fernando Haddad e eu digo uma coisa, nunca passou perto do Ministério da Fazenda."

E sustentou que a atual equipe tem condição de fazer o diálogo. "Nós aprovamos 80 proposições do Congresso e não foram simples. Aprovamos uma reforma tributária que há 40 anos o Brasil queria aprovar, nós conseguimos aprovar, dialogando o dia inteiro, nenhuma medida foi aprovada sem compatibilidade orçamentária nessa gestão, diferente de gestões anteriores."

"Quando a gente fala de política, a gente precisa ter credibilidade para falar de política, porque precisa ter interlocução, nós precisamos ter diálogo e isso a gente faz muito bem", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Durigan eleições 2026 Emendas Fazenda Lula
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV