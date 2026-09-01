Durigan: Quem está limitando crescimento de emendas e tirando benefícios sem custeio somos nós

O porta-voz econômico da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dario Durigan, defendeu a atual gestão, sustentando que é ela que está limitando o crescimento de emendas parlamentares e retirando benefícios sem fonte de custeio. "Quem está construindo as pontes, conversando, limitando o crescimento de emenda, vai no Supremo, retira um benefício fiscal que o Congresso aprova sem a fonte de compensação somos nós", disse Durigan na GloboNews, em debate com assessores econômicos das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (União).

Ele ainda questionou "candidato que defende quebrar o Supremo, anistiar quem fez baderna", dizendo que isso é o que não gera credibilidade. "Nós temos que construir democracia com respeito."

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Segundo ele, esse tipo de cuidado político vem sendo feito pelo atual governo. "Esse tipo de cuidado político é um cuidado que nós já temos. Política com republicanismo. Você vai pegar o caso do Banco Master, o ministro Fernando Haddad e eu digo uma coisa, nunca passou perto do Ministério da Fazenda."

E sustentou que a atual equipe tem condição de fazer o diálogo. "Nós aprovamos 80 proposições do Congresso e não foram simples. Aprovamos uma reforma tributária que há 40 anos o Brasil queria aprovar, nós conseguimos aprovar, dialogando o dia inteiro, nenhuma medida foi aprovada sem compatibilidade orçamentária nessa gestão, diferente de gestões anteriores."

"Quando a gente fala de política, a gente precisa ter credibilidade para falar de política, porque precisa ter interlocução, nós precisamos ter diálogo e isso a gente faz muito bem", completou.