Duda Salabert relata tentativa de homicídio ao fiscalizar denúncia de mineração na Grande BH

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG), candidata à reeleição, afirmou nesta sexta-feira, 4, ter sido alvo de uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira, 3, enquanto fiscalizava, ao lado do candidato a deputado estadual pelo PSOL Felipe Gomes, uma denúncia de extração ilegal de minério na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, nas proximidades do BH Shopping. Segundo o relato da parlamentar e de sua assessoria, os dois foram cercados por três homens, agredidos e pressionados a entrar na área onde ocorreria a mineração.

Em coletiva, Duda disse que ela e Gomes perceberam dois homens se aproximando por trás quando estavam a cerca de cem metros do ponto de onde haviam saído. A deputada afirmou que tentou correr, caiu e ouviu um deles dizer ao outro: "Pega o cano aí, pega o ferro aí". "Ali eu falei: 'Eu vou morrer. Eu vou morrer'", relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Duda, os homens os alcançaram e disseram: "Nós te pegamos". A parlamentar afirmou que entregou o celular na expectativa de que se tratasse de um roubo, mas um dos homens teria respondido que a situação seria resolvida "lá dentro".

A deputada afirmou ainda que um terceiro homem apareceu pelo caminho, fechando a passagem. De acordo com seu relato, ela e Gomes passaram a sofrer chutes e socos. Duda disse que um dos homens mantinha a mão por dentro da roupa e que outro havia pedido que ele pegasse "o cano", o que, segundo ela, reforçou a percepção de que poderia estar armado.

Os dois conseguiram escapar. Felipe, segundo a nota divulgada pela equipe de Duda, foi espancado. A deputada saltou de um barranco para alcançar a avenida e pedir ajuda. Ela sofreu deslocamento no ombro e outros ferimentos, foi atendida no Hospital Mater Dei e já recebeu alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um vídeo enviado pela assessoria mostra Duda e Felipe acionando a polícia após a fuga. Na ligação, eles dizem estar em frente ao BH Shopping e à Copasa e relatam que máquinas e um caminhão deixavam a área naquele momento. "Eles estão roubando minério ali agora", diz uma das pessoas na gravação. Em outro trecho, afirmam que uma retroescavadeira estava sendo retirada do local. Mais adiante, registram a chegada de duas viaturas policiais.

O candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) manifestou solidariedade à parlamentar e a Felipe. "Recebi com indignação a notícia do ataque sofrido pela deputada Duda Salabert e seu assessor, Felipe Gomes. A violência contra quem fiscaliza e denuncia a extração ilegal de minério é inadmissível. Espero que a apuração seja rigorosa e rápida", afirmou. "Desejo a Duda e Felipe pronta recuperação. Recebam meu fraterno abraço e minha solidariedade."

A Polícia Civil de Minas Gerais foi procurada pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mas não respondeu até a publicação desta nota.