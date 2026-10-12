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Duas novas pesquisas de voto da disputa presidencial no 2° turno saem nos próximos dias

Escrito por Mariana Pacheco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Duas novas pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições de 2026 serão divulgadas nesta semana. A Quaest e o Datafolha vão indicar como está a disputa à Presidência da República entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a primeira pesquisa de segundo turno feita pela Quaest deve ser divulgada na quarta-feira, 14. O levantamento, registrado sob o número BR-08729/2026, foi encomendado pela Rede Globo e pelo jornal O Globo.

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Serão entrevistadas 2.154 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Já a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo, está prevista sair na quinta-feira, 15, e prevê entrevistas com 2.520 eleitores, realizadas entre 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00466/2026.

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