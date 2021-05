'Duas caras?', questiona Perpétua Almeida sobre Bolsonaro com máscara no Equador

Continua após publicidade

Vice-líder do PCdoB na Câmara, a deputada federal Perpétua Almeida (AC) ressaltou o uso de máscara pelo presidente Jair Bolsonaro em visita ao Equador para posse do novo presidente do país, Guillermo Lasso. "Duas caras?", perguntou a deputada. "Bolsonaro não cumpre leis no Brasil e nem respeita os brasileiros".

No domingo, dia 23, Bolsonaro fez um passeio pelo Rio de Janeiro que reuniu milhares de motociclistas. Ele estava acompanhado do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e ambos, como é corriqueiro, não utilizavam máscaras de proteção contra o novo coronavírus. No entanto, ainda ontem, Bolsonaro desembarcou em Quito, no Equador e, dessa vez, utilizou o acessório no rosto.

"No Brasil, Bolsonaro faz aglomeração e não usa máscara. Mas no Equador, ele desembarcou com a máscara N95. O que isso quer dizer?", diz Perpétua no Twitter. "Bolsonaro não cumpre leis no Brasil e nem respeita os brasileiros", acrescentou.V