Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Douglas Ruas: quem tentou colocar água na CPI do banco Master foi o partido do Eduardo Paes

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 12:42:00 Editado em 01.06.2026, 12:47:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL), disse nesta segunda-feira, 1, que a gestão anterior, de Rodrigo Barcellar, não priorizou a proposta de CPI do Banco Master e acusou o grupo político de Eduardo Paes (PSD) de criar obstáculos à Comissão. Também afirmou que está dando celeridade aos trâmites relacionados às comissões pedidas na Casa.

"Estamos dando celeridade. A gestão anterior não estava priorizando essa CPI (do Master)", afirmou. "Quem tentou colocar água na CPI do banco Master foi o partido do Eduardo Paes."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O deputado disse que um levantamento feito na gestão atual verificou que havia 14 requerimentos de CPI engavetados. "Estabelecemos a ordem cronológica (dos requerimentos) e estou chamando todos os presidentes de CPIs em andamento, colocando prazos para que se encerrem as discussões, para que a gente possa dar andamento nessas outras CPIs que já estão protocoladas na Casa para esclarecer."

Ruas está envolvido num imbróglio relacionado à sucessão no governo estadual desde que a cadeira ficou vazia, com a renúncia de Claudio Castro. Na última sexta-feira, 29, o ministro Luiz Fux, do STF, rejeitou um pedido de Ruas, que alegava ter direito a assumir o cargo por estar na linha sucessória estadual.

Com a decisão, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, permanece à frente do Executivo fluminense até que o plenário do STF conclua o julgamento sobre a sucessão no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Desde o início de todo esse embrulho jurídico, nós temos defendido que sejam realizadas eleições para que a gente tenha um governador legitimamente eleito pelo povo, com eleições diretas", disse o deputado.

Ruas participa de evento do Projeto Prisma-RJ - Projeto de Integração, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Mobilidade no Rio de Janeiro -, iniciativa que reúne estudos técnicos voltados à futura implantação da Linha 3 do Metrô. Executado pelo Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ, o projeto prevê a conexão entre Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, integrada à cidade do Rio de Janeiro e aos demais sistemas metropolitanos de transporte.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Banco Master CPI DOUGLAS RUAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV