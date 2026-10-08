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Douglas Ruas agradece a Jair Bolsonaro por eleição no RJ e promete 'guerra contra o crime'

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato que deve ser proclamado governador do Rio de Janeiro, agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter apostado nele como o nome do partido na disputa pelo Palácio Guanabara. Ruas projetou uma vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência e anunciou que o combate ao crime organizado será a prioridade de seu governo.

"Agradecer ao presidente Bolsonaro que teve coragem de apostar na renovação do RJ. Estarei nas ruas todos os dias até o dia 25 para eleger Flávio Bolsonaro", afirmou em coletiva na tarde desta quinta-feira, 8, na sede do diretório do PL no centro do Rio.

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Em um pronunciamento marcado pelo alinhamento político e pelo tom de pacificação, Ruas reforçou o engajamento na campanha de segundo turno e traçou as prioridades estratégicas para a gestão do Estado do Rio de Janeiro.

Ao avaliar o cenário eleitoral, Ruas destacou o sentimento de mudança demonstrado pelas urnas e criticou o clima de "já ganhou" que cercava a disputa no Estado.

"Passaram a sensação de que estava resolvida a eleição no Rio de Janeiro. A população disse que quer uma nova geração no comando", afirmou.

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Segurança pública e foco nas comunidades

A segurança pública assumiu o papel central no discurso de Ruas, apontada por ele como o principal gargalo do desenvolvimento fluminense.

"Vamos trabalhar para pacificar nosso Estado e unir o nosso povo. Vamos convocar todos os aprovados em concursos da Segurança Pública. O potencial econômico do Rio está travado por conta da Segurança", avaliou.

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Para enfrentar a crise no setor, o candidato prometeu medidas imediatas de reforço no efetivo e ações incisivas contra o dinamismo das facções.

"Vamos declarar guerra ao crime organizado. Aos moradores de comunidades: vocês serão nossa prioridade. Vamos trabalhar em parceria com o desembargador Ricardo Couto", disse.

Governança, economia e pacificação

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Buscando dialogar com diferentes correntes e esferas do poder público, Ruas defendeu uma gestão "inclusiva e municipalista". Ele garantiu que trabalhará em parceria com todos os prefeitos do Estado e que espera atuar de forma harmônica com o Judiciário, citando a colaboração com o desembargador Ricardo Couto.

"A gente espera que prevaleça a decisão de hoje da Justiça Eleitoral", pontuou.

Na área fiscal, assegurou que o equilíbrio das contas não virá a custa do bolso do contribuinte. "Não vamos resolver o problema de arrecadação aumentando os impostos", sustentou.

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ELEIÇÕES 2026/RIO/GAROTINHO/TSE/RECURSO/DESISTÊNCIA/JULGAMENTO/ANULAÇÃO/RUAS
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