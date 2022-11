DOU extra traz portaria que institui gabinete de transição governamental

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta terça, 8, traz a primeira Portaria da Coordenação da Equipe de Transição Governamental, assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que institui o Gabinete de Transição. "Fica instituído o Gabinete de Transição Governamental com o objetivo de reunir informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e entidades que compõe a Administração Pública Federal e preparar os atos de iniciativa do Presidente Eleito no pleito de 2022, a serem editados imediatamente após a posse", diz o artigo 1º do ato.

continua após publicidade .

A Portaria traz a organização do Gabinete de Transição que será composto pelo: Gabinete do coordenador, com assessoria especial e assessoria de assuntos jurídicos; pelas coordenações executiva, de articulação política, dos grupos técnicos, de organização da posse; pelo Conselho de Transição Governamental e pelos Grupos Técnicos.

O ato traz as competências de cada grupo e assessoria. Com relação aos Grupos Técnicos, eles irão "debater e produzir subsídios para elaboração de relatório final de transição", conforme as seguintes temáticas: agricultura, pecuária e abastecimento; assistência social; centro de governo; cidades; ciência, tecnologia e inovação; comunicações; cultura; defesa; desenvolvimento agrário; desenvolvimento regional; direitos humanos; economia; educação; esporte; igualdade racial; indústria, comércio e serviços; infraestrutura; inteligência estratégica; justiça e segurança pública; meio ambiente; minas e energia; mulheres; pesca; planejamento, orçamento e gestão; povos originários; previdência social; relações exteriores; saúde; trabalho; transparência, integridade e controle; e turismo.

continua após publicidade .

Segundo o texto, o coordenador do Gabinete de Transição poderá designar até quatro integrantes para a coordenação de cada Grupo Técnico.