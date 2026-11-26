O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) indicou R$ 79,382 milhões em 14 emendas parlamentares para o Orçamento de 2027. Atualmente, ele está nos Estados Unidos, para onde fugiu após perder a eleição deste ano.

Os valores constam no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2027, sob relatoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). A aprovação da proposta depende de votação em sessão conjunta do Congresso Nacional, o que deve ocorrer em 17 de dezembro.

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De acordo com o recibo de entrega das emendas individuais, do total, seis emendas são voltadas a projetos de saúde; quatro delas são verbas para as Forças Armadas; três para projetos de segurança pública; e uma intitulada "administração da unidade". Nove delas são para localidades do Estado do Rio de Janeiro, berço eleitoral de Flávio. Já as demais têm aplicação nacional.

Os recursos podem ser barrados em caso de judicialização, o que já teve precedente. No ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino proibiu o Poder Executivo de receber ou executar cerca de R$ 80 milhões em emendas parlamentares individuais apresentadas por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) no Orçamento de 2026.

Na decisão, Dino afirmou que os dois se encontravam fora do País e não exerciam o mandato de maneira regular, o que configurava impedimento técnico e violava princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.

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Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.

Investigações

O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no STF, por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção do filme "Dark Horse". Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.