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Dos beneficiários do Bolsa Família, 61% votam em Lula e 27% em Flávio, diz pesquisa BTG/Nexus

Escrito por Lavínia Kaucz e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 24, mostra que 61% dos beneficiários do Bolsa Família declaram voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o primeiro turno das eleições presidenciais. No levantamento anterior, de 17 de agosto, eram 65%, uma queda de 4 pontos porcentuais.

Já 27% dos eleitores desse perfil preferem o senador Flávio Bolsonaro (PL). A taxa cresceu 7 pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior, quando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro havia registrado 20% de intenção de voto entre beneficiários do programa.

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Lula e Flávio estão tecnicamente empatados entre os eleitores que não recebem Bolsa Família. O petista registra 39% e o senador tem 38% - nos dois casos, a variação em relação à pesquisa anterior está dentro da margem de erro.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 21 a 23 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09028/2026.

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beneficiários bolsa familia ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS
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